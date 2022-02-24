Туроператоры советуют переносить на другие даты туры в регионы с закрытым авиасообщением

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Правовая служба Ассоциации туроператоров России рекомендует туристам, которые приобрели туры в регионы с закрытым воздушным пространством, переносить путевки, а не аннулировать их. Об этом сообщил "Вестник АТОР".

"Сейчас самым выгодным вариантом станет перенос сроков тура на более поздние даты, выбор этого варианта позволит максимально сохранить денежные средства, затраченные на организацию поездок", - отметила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

По ее словам, авиакомпании и объекты размещения анализируют свои возможности и формируют условия по переносам или аннуляции своих услуг. В АТОР попросили туристов, которые решили аннулировать туры, отнестись с пониманием к тому, что поставщики услуг могут удержать денежные средства за аннулированные услуги, которые являются фактически понесенными расходами в соответствии с российским законодательством.

"Именно поэтому мы рекомендуем принимать взвешенные решения и рассматривать все альтернативные варианты, предлагаемые туроператорами", - резюмировали в правовой службе ассоциации.