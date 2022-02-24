Премьер Латвии заявил, что страна будет пополнять стратегические резервы газа

РИГА, 24 февраля. /ТАСС/. Правительство Латвии в четверг на внеочередном заседании приняло решение, что энергетическая госкомпания Latvenergo приобретет стратегические запасы газа для энергетической безопасности республики. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

"Правительство приняло решение, что Latvenergo закупит дополнительные стратегические запасы сжиженного газа", - сказал он. По его словам, в Инчукалнском подземном газохранилище, принадлежащем государству, хватает резервов для полного обеспечения страны.

Министр экономики Янис Витенбергс со своей стороны указал, что правительство поручило Latvenergo закупить на международных биржах дополнительно два тераватт-часа сжиженного природного газа для Инчукалнского газохранилища - два корабля с газом. По его словам, переговоры о поставках ведутся с США, Катаром и Норвегией. Поставки будут осуществляться через Клайпедский терминал сжиженного газа, после чего газ будет доставлен в Инчукалнское подземное газохранилище.

"В настоящее время запасы газа в Латвии достаточны, но эта задача поставлена перед Latvenergo для дополнительной безопасности. В случае необходимости позже могут быть приобретены дополнительные грузы для судов", - отметил глава Минэкономики.

Кариньш 22 февраля заявил, что Латвия намерена сократить зависимость от российского газа к 2026 году за счет развития парков ветрогенерации. Правительство республики поручило Latvenergo и предприятию по управлению государственными лесами Latvijas valsts mezi начать совместную работу над созданием парков ветрогенерации.