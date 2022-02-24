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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии обвалились на 33,28-39,44%

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дневной сессии обвалились на 33,28-39,44% - данные торгов.

Молния
ЦБ увеличил дневной лимит по "валютному свопу" по продаже долларов за рубли
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