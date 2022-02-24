Премьеры РФ и Казахстана обсудили варианты газификации казахстанских регионов

НУР-СУЛТАН, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в ходе переговоров в Нур-Султане с председателем правительства России Михаилом Мишустиным обсудил возможное участие РФ в газификации северных и восточных регионов республики. Об этом в четверг сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"Алихан Смаилов и Михаил Мишустин обсудили варианты газификации северных и восточных регионов Казахстана, в том числе из Российской Федерации. Компании "Газпром" и QazaqGaz до конца первого квартала текущего года должны провести оценку проекта газификации северных и восточных регионов Казахстана. Стороны определят объем потребления и маршруты строительства газопроводов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что Смаилов выразил заинтересованность в активизации работ в данной сфере для принятия конкретного решения в краткосрочной перспективе.

"Особое внимание также было уделено вопросу налаживания авиасообщения между Казахстаном и Россией. В настоящее время между соседними странами выполняется 54 рейса в неделю по 21 маршруту. В целом отмечается постепенное возобновление рейсов. Однако имеющийся спрос полностью не удовлетворен", - пояснили в пресс-службе.

Мишустин в четверг прибыл с двухдневным рабочим визитом в Казахстан. В Нур-Султане он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло в узком составе. Заседание в расширенном составе запланировано на пятницу, 25 февраля.