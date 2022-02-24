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Военная операция на Украине

Единственный производитель полиэтилена на Украине приостановил работу

Предприятие находится в Ивано-Франковской области

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Предприятие "Карпатнефтехим", находящееся в Ивано-Франковской области на западе Украины, остановило производство до окончания военного положения в стране. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

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"Во избежание возможных негативных последствий и учитывая тот факт, что "Карпатнефтехим" является объектом критической инфраструктуры, сообщаем об остановке производственных мощностей на период действия военного положения", - говорится в сообщении.

"Карпатнефтехим" учреждено в 2004 году и, по данным самой компании, является единственным на Украине производителем этилена, пропилена, бензола, полиэтилена, а также каустической соды.

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