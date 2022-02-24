Зарубежные команды начали предлагать проекты создания промтехнопарка в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Стартовала подача заявок проектов по созданию крупного промтехнопарка в Тюмени на месте бывшего комбината деревянного домостроения ДСК-500, который позволит удовлетворить промышленный спрос на многофункциональные площади для размещения объектов инфраструктуры и производств. Есть заявки от команд из Китая и Швейцарии, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационной центре ТАСС организатор конкурса Руслан Бекшенев.

"Формат конкурса был выбран именно для того, чтобы получить глубокую аналитику, чем просто заказ проекта в одном из архитектурных бюро. <...> Заявки уже поступают на сегодняшний день, как от иностранных команд, так и от российских архитектурных бюро. Мы будем принимать заявки в текущем графике до 17 марта, и с 17 марта будут начинать работу команды. <...> Хотим получить широкий спектр архитектурных бюро, которые будут потенциальными участниками проекта по реновации этой промышленной территории. <...> Есть заявки уже из Китая, <...> одна из заявок из Швейцарии из опытного бюро, <...> из Екатеринбурга, из Ярославля", - сказал Бекшенев.

Как отметила председатель экспертного совета конкурса архитектурных проектов Ольга Романец, цель этого проекта - удовлетворить имеющийся спрос на качественные площади как объекты инфраструктуры для размещения производств, лабораторий.

Работы по реновации территории бывшего комбината пройдут в Тюмени с 2024 по 2025 годы. Вклад проекта в валовый региональный продукт составит не менее 1%. Регион получит более 2 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест в технологическом секторе.