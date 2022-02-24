Путин начал встречу с представителями деловых кругов России

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с представителями российских деловых кругов. Как ранее журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на мероприятии планируется обсудить подготовку к посланию парламенту и ситуацию в экономике.

"К сожалению, наша встреча с вами проходит, мягко говоря, в нестандартных условиях, хотя мы планировали ее заранее", - сказал Путин. Он передал слово главе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину и выразил надежду, что тот доложит "общие соображения".

Встреча проходит в Екатерининском зале Кремля с соблюдением социальной дистанции, на ней присутствуют несколько десятков бизнесменов. Как сообщал ранее Песков, это руководители крупнейших российских предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Он назвал их людьми, "которые являются крупнейшими работодателями".

Так, среди участников мероприятия - глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Фосагро" Андрей Гурьев, совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, бизнесмен Михаил Гуцериев, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, глава "Сбера" Герман Греф, глава "Транснефти" Николай Токарев, глава "Роснефти" Игорь Сечин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

В новость была внесена правка (25 февраля в 09:12 мск) - передается с уточнением участников встречи, верно - Михаил Гуцериев