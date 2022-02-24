Шохин заявил, что бизнес России научился адаптироваться и развиваться в условиях кризиса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российский бизнес с 2014 года научился адаптироваться и развиваться в условиях кризиса, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече крупнейших предпринимателей страны с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Текущая геополитическая ситуация приводит к тому, что и российскому бизнесу придется работать в сложных условиях с учетом ограничений самого разного рода. Но я хотел бы подтвердить, что не только государство, экономика в целом, научились переживать кризисы, но и российский бизнес, начиная с 2014 года, научился адаптироваться к кризисным явлениям. Но и более того, не только адаптироваться, но и решать задачи развития", - сказал Шохин.

Он отметил, что у бизнеса с правительством налажен хороший диалог по совместному решению экономических проблем страны.

"Кстати, и пандемия COVID-19 тоже дала дополнительные инструменты и для компаний, и для правительства, и для нашего диалога с правительством. Мы вместе разрабатывали антикризисные меры, ну и также системные меры по улучшению делового климата, улучшению инвестиционного климата", - сказал Шохин.

По его словам, российский бизнес считает, что государству следует дополнительно простимулировать спрос на облигации у внутренних частных инвесторов на фоне санкций, введенных в отношении суверенного долга РФ.

"С учетом введенных санкций в отношении суверенного долга, безусловно, нужно думать о том, чтобы дополнительно простимулировать спрос на облигации со стороны частных инвесторов <…> Безусловно, потенциальный внутренний финансовый рынок, который успешно развивался в последние годы, может смягчить остроту санкций и дать новый источник работы с государственным долгом", - сказал Шохин.

23 февраля Евросоюз ввел санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества. Совет ЕС принял решение ввести секторальный запрет на финансирование Российской Федерации, ее правительства и Центрального банка.

Продлить механизмы поддержки

Российский бизнес предлагает продлить механизмы его поддержки, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Учитывая, что санкции могут удлинить сроки реализации инвестиционных проектов или сдвигать вправо начало их реализации на более поздний срок, предлагаем продлить срок действия наиболее популярных инструментов и механизмов поддержки", - сказал он.

По мнению Шохина, необходимо продлить механизмы - в том числе "корпоративных программ повышения конкурентоспособности, инвестиционного налогового вычета, региональных инвестиционных проектов".