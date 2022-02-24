Минтранс: пассажиры отмененных южных рейсов могут вернуть деньги или обменять билеты

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пассажиры отмененных авиарейсов на юг и с юга России могут обменять билет на другие даты или вернуть полностью средства за них. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"В связи с ситуацией, связанной с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, оперативный штаб Минтранса России и Роспотребнадзор акцентируют внимание […]. Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, сообщаем, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты. Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление", - говорится в сообщении перевозчика.

С утра 24 февраля в связи со специальной военной операцией по защите Донбасса закрыто воздушное пространство на юге России. По последним данным Росавиации, временно приостановлена работа аэропортов Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа (Витязево), Краснодар (Пашковский), Брянск, Белгород, Курск (Восточный), Липецк, Воронеж (Чертовицкое), Ростов-на-Дону (Платов).