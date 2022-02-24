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В ВТБ заявили, что проработали несколько планов противодействия санкциям

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Очередной раунд санкций не стал сюрпризом для банка ВТБ, кредитная организация проработала несколько планов противодействия ограничениям для минимизации негативных последствий для клиентов. Об этом говорится в сообщении банка, опубликованным после заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.

"Санкции для нас - реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию, мы проработали несколько планов противодействия санкциям таким образом, чтобы минимизировать негативные последствия для наших клиентов", - подчеркивается в сообщении ВТБ.

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