Эксперты: мир нуждается в российских энергоресурсах, санкции на их экспорт немыслимы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Санкции на экспорт энергетических ресурсов из России из-за военной операции на Украине немыслимы, быстрой замены российским поставкам нет. Об этом говорится в материалах британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

"В условиях роста мировой экономики мир нуждается во всех сырьевых товарах, которые он может получить, не в последнюю очередь в российском экспорте газа, нефти, угля, металлов, продуктов нефтехимии и удобрений. Санкции на экспорт этих товаров первой необходимости немыслимы - быстрых решений в случае прекращения поставок из России не существует", - считают аналитики компании.

Wood Mackenzie отмечает, что страны ОПЕК не собираются наращивать добычу нефти до снижения цен, но в случае сокращения экспорта российской нефти организация рассмотрит возможность дополнительных поставок на рынок, чтобы компенсировать потери и избежать глобального экономического кризиса.

Военная операция на Украине может усилить дискуссии в Европе о диверсификации поставок газа, полагают аналитики компании. "Это очень оптимистичный сигнал для производителей СПГ в США, Катаре и за его пределами, а также для таких поставщиков трубопроводного газа, как Азербайджан, страны Восточного Средиземноморье и Норвегия", - подчеркивают в Wood Mackenzie.

Тем не менее, Россия зарекомендовала себя как надежный поставщик газ, который последовательно выполнял свои контрактные обязательства, указывают аналитики британской компании. "Мы рассчитываем, что это продолжится и во время кризиса", - надеются в Wood Mackenzie.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Вскоре после этого высокопоставленный представитель ЕС сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на саммите в четверг одобрят второй пакет санкций против России в связи с проведением военной операции на Украине и начнут работу над следующим, который может включить в себя, в частности, сектор энергетики и визовые ограничения. Кроме того, президент США Джо Байден 23 февраля отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении оператора "Северного потока - 2" - компании Nord Stream 2 AG - и представителей ее руководства в качестве ответа на действия России на Украине.