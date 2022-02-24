В ВТБ Капитал сообщили, что продолжат сотрудничать с клиентами и партнерами

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. ВТБ Капитал намерен продолжать сотрудничество с клиентами и партнерами в соответствии с законодательством, следует из сообщения компании.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.

"Целями ВТБ Капитал всегда были и будут оказание высококвалифицированных услуг нашим клиентам и их рост, создание дополнительной капитализации наших партнеров, где бы они ни находились и в какой бы сфере ни работали - в России или за рубежом", - указали в компании.

В ВТБ Капитале отметили, что проработали возможность развития негативного сценария по каждой из бизнес-линий, продуктов и услуг и разработали план действий, минимизирующий негативные последствия. "Мы предпринимаем все необходимые меры для урегулирования ситуации с каждым из клиентов", - сообщили в компании.

В новость была внесена правка (21:50 мск) - передается с исправлением опечатки во втором абзаце.