Индекс CAC-40 снизился почти на 4% на закрытии Парижской биржи

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Основной индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, на закрытии торгов в четверг вечером снизился на 3,83%, до отметки 6 521 пункта. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует в интернете биржевая площадка.

Таким образом, как отмечают биржевые аналитики, такой показатель закрытия торгов стал самым низким с октября 2021 года. Эксперты связывают такое положение на бирже с событиями на Украине и началом специальной военной операции России.

По словам главного экономиста Союза частных банков Патриса Готри, "рынки отреагировали на новую реальность, связанную с началом операции". "Прежде была надежда на дипломатическое решение конфликта, но теперь инвесторы не хотят рисковать, отказываясь от вкладов в акции предприятий", - отметил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.