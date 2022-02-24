{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: новые санкции США коснутся банков и энергетической сферы

Агентство не приводит подробностей о том, какие именно банки, энергокомпании и лица подпадут под санкции

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции в отношении России, о которых администрация США намерена объявить в четверг, коснутся ряда российских банков, энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

Агентство не приводит подробностей о том, какие именно банки, энергокомпании и лица подпадут под санкции.

Как ожидается, США в четверг введут новый пакет санкций в отношении России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с обращением по ситуации на Украине в 21:30 мск.

Теги
Санкции в отношении РоссииВоенная операция на Украине
В ВТБ Капитал сообщили, что продолжат сотрудничать с клиентами и партнерами
В компании разработали план действий для сокращения негативных последствий санкций против банка
Читать полностью