Bloomberg: новые санкции США коснутся банков и энергетической сферы

НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Новые санкции в отношении России, о которых администрация США намерена объявить в четверг, коснутся ряда российских банков, энергетического сектора и представителей крупного бизнеса. Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на председателя комитета Сената США по банковской деятельности Шеррода Брауна.

Агентство не приводит подробностей о том, какие именно банки, энергокомпании и лица подпадут под санкции.

Как ожидается, США в четверг введут новый пакет санкций в отношении России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит с обращением по ситуации на Украине в 21:30 мск.