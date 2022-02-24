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Британский авиарегулятор приостановил лицензию "Аэрофлота"

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Великобритании приостановило лицензию на совершение полетов в Соединенное Королевство для российской авиакомпании "Аэрофлот".

"После объявления, сделанного премьер-министром [Борисом Джонсоном] сегодня в парламенте, Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешение иностранному перевозчику, которым обладал "Аэрофлот", до дальнейшего распоряжения", - заявил пресс-секретарь регулятора.

"Это означает, что "Аэрофлоту" не будет разрешено осуществлять рейсы в Соединенное Королевство или из него до дальнейшего распоряжения", - добавил он.

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