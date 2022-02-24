Посол РФ: санкции могут негативно сказаться на объемах турпотока из России на Кипр

НИКОСИЯ, 24 февраля. /ТАСС/. Волатильность рубля, спровоцированная санкциями против РФ, может оказать негативный эффект на объемы потока туристов из России на Кипр. Об этом заявил в интервью Кипрскому информационному агентству посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

"С экономической точки зрения могу предположить, что волатильность рубля на валютном рынке, спровоцированная новым пакетом санкций, существенно увеличит стоимость туристических пакетов, номинированных в евро. Это может негативно сказаться на объемах туристического потока из России на Кипр", - сказал глава диппредставительства РФ.

Осадчий в очередной раз констатировал, что двусторонние отношения между РФ и Кипром "становятся заложником чужих геополитических игр", цель которых состоит в том, чтобы "подорвать дружеские отношения между нашими странами".

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.