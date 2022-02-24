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Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву до семи в неделю

Авиакомпания Air France сокращает число рейсов из Парижа в Москву с 12 до 7 в неделю - АФП.

Минфин США заявил, что санкции направлены против почти 80% банковских активов в РФ
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