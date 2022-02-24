Миланская биржа завершила торги падением основного индекса более чем на 4%

РИМ, 24 февраля. /ТАСС/. Основной индекс расположенной в Милане Итальянской фондовой биржи - FTSE MIB - на закрытии торгов в четверг упал на 4,1% до значения в 24 890 пунктов (при психологическом пороге в 25 000). Как сообщает агентство ANSA, такая ситуация на бирже связана с событиями на Украине и началом специальной военной операции России.

Специалисты отмечают, что показатель вернулся к уровню, который в последний раз наблюдался в июле 2020 года. В течение дня падение достигало 5%. Наибольшие потери понесли банки: так, Unicredit потерял более 13%, Intesa Sanpaolo - около 8%, Banca Generali - 9,75%.

Итальянские банки широко представлены на территории России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики РФ, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам. По ее словам, ЕС заморозит российские активы в сообществе и прекратит доступ российских банков к европейскому финансовому рынку. Евросоюз уже ввел ограничительные меры против Банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ и "Агентства интернет-исследований".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.