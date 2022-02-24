ВТБ работает над восстановлением операций по расчетам в валюте

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк ВТБ продолжит обслуживать брокерские счета, сообщили в пресс-службе банка. При этом часть операций, касающаяся расчетов в валюте, временно недоступна, добавили там.

"Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру. Менеджеры ВТБ помогут оформить поручение", - сообщили в компании.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что Великобритания и США вводят санкции против ВТБ в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине. США в четверг ввели санкции против ВТБ, Сбербанка и еще нескольких крупных российских банков.