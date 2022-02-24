Северная Осетия получит более 251 млн рублей по госпрограмме "Развитие СКФО" в 2022 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 февраля. /ТАСС/. Более 251 млн рублей получит Северная Осетия по госпрограмме "Развитие СКФО" в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания координационного совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО.

"В 2022 году на реализацию мероприятий государственной программы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" Северная Осетия получит 251,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на реконструкцию коллектора в исторической части города Владикавказа, разработку проектно-сметной документации на строительство трех водозаборных сооружений города Моздок, а также на продолжение реализации инвестиционного проекта "Фундук Алании".

В 2021 году в республике по госпрограмме было предусмотрено 676,1 млн рублей. В частности, на эти средства велось строительство школы на 550 мест по улице Чкалова в городе Беслан, реконструкция поликлиники Центральной районной больницы в селении Октябрьском, строительство станций юных техников и юных натуралистов в Беслане. Все эти объекты будут сданы весной текущего года.

Кроме того, в прошлом году была разработана проектно-сметная документация на три объекта коммунальной инфраструктуры: строительство очистных сооружений канализации города Алагир (II этап), реконструкция коллектора в исторической части города Владикавказа; реконструкция сетей водоснабжения населенных пунктов горной части Алагирского района. Работы выполнены в полном объеме.

Также благодаря госпрограмме "Развитие СКФО", в Северной Осетии осуществлялась поддержка инвестиционного проекта "Фундук Алании". На сегодняшний день высажено 200 га фундука и создано 50 рабочих мест. Реализация проекта продолжится и в этом году.