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"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Лондон

"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Лондон - табло Шереметьево.

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США расширили санкции против госдолга России на облигации со сроком 14 дней
В список попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк,"Транснефть", РЖД, "Русгидро", "Ростелеком", "Газпром"
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