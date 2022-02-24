Шольц: отключение РФ от SWIFT остается опцией на случай ухудшения ситуации вокруг Украины

"Важно, чтобы мы приняли именно те меры, которые были подготовлены в последние недели, а все остальное мы оставим на случай ситуации, когда нужно будет сделать другие вещи", - заявил глава правительства в четверг по прибытии на встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.