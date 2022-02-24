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В банке "Открытие" заявили, что располагают всеми возможностями для бесперебойной работы

Есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте, отметили в бизнес-структуре

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Банк "Открытие" располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы и сможет обеспечить потребности клиентов, следует из заявления президента-председателя правления банка "Открытие" Михаила Задорнова.

"Рынки сегодня испытывают резкое падение из-за военной операции. Банк готов к текущему развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. Мы сможем обеспечить все необходимые потребности клиентов, все операции проводятся в обычном режиме", - говорится в сообщении главы банка.

По словам Задорнова, при необходимости банк "Открытие" задействует дополнительные инструменты для обеспечения непрерывности деятельности.

"Я абсолютно уверен, что Центральный Банк и Минфин в эти дни предоставят системообразующим банкам дополнительные инструменты, которые позволят обеспечить расчеты, наличные средства и другие инструменты для удовлетворения любых потребностей клиентов", - добавил он.

В распространенном в четверг письменном заявлении Министерства финансов США сообщается о введении санкций против нескольких российских банков, в том числе банка "Открытие".

Кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.

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