Meta не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся цензуре СМИ РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Интернет-компания Meta Platforms не отвечает на требования Роскомнадзора разблокировать подвергшиеся в четверг цензуре материалы телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале ведомства.

"24 февраля на официальные аккаунты российских СМИ (телеканал "Звезда", информационное агентство "РИА Новости", интернет-площадки "Лента.ру" и "Газета.ру") администрацией социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) были наложены ограничения, коснувшиеся целого ряда публикаций. <...> На требования Роскомнадзора немедленно разблокировать подвергшиеся цензуре российские СМИ интернет-компания не отвечает", - говорится в сообщении