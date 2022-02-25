Президент Всемирного банка заявил о готовности оказать помощь Украине

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) готов предоставить дополнительную финансовую поддержку Украине в свете событий в стране. Об этом говорится в заявлении президента данной международной финансовой организации Дэвида Мэлпаса, опубликованном в четверг.

"Группа Всемирного банка в ужасе из-за шокирующего насилия и гибели людей из-за разворачивающихся на Украине событий. Мы являемся давним партнером Украины и поддерживаем ее в этот важнейший момент, - отметил он. - Сегодня я обсуждал данную ситуацию с нашим Советом директоров, и мы задействовали нашу Глобальную платформу по сокращению риска кризисов для наращивания координации в рамках Группы Всемирного банка".

"Разрушительные события на Украине будут иметь далеко идущие экономические и социальные последствия. Мы в тесной координации с МВФ оцениваем данные издержки. На состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече с президентом [Украины Владимиром] Зеленским я подтвердил решительную поддержку и приверженность со стороны Группы Всемирного банка народу Украины и региону", - сообщил Мэлпас.

"Мы готовы незамедлительно оказать поддержку Украине и разрабатываем варианты такой поддержки, включая быстрое предоставление финансирования. Группа Всемирного банка вместе с партнерами в сфере развития задействует все наши инструменты по оказанию финансовой и технической помощи с целью быстрого реагирования", - подчеркнул президент ВБ. "Группа Всемирного банка также активно ведет диалог о поддержке соседним странам и людям, которые могут быть затронуты конфликтом, и быстро предоставит дополнительные ресурсы", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.