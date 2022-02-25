{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

Индекс Hang Seng повысился на шесть пунктов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись едва заметным повышением котировок. Индекс Hang Seng повысился на шесть пунктов (0,03%) - до значения 22 908. Вслед за этим он начал идти вверх.

Предыдущим днем этот индикатор потерял 3,21% на фоне ситуации вокруг Украины.

На 3,85% подорожали ценные бумаги компании "Русал" на фоне сообщений агентства Блумберг о том, что администрация США отказалась от санкций, ударяющих по российскому алюминию, поскольку такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла.

Теги
Китай
Санкции в отношении России
Власти Тайваня заявили о намерении присоединиться к санкциям против России
В Тайбэе не уточнили, в чем будет заключаться суть санкций и чем именно они грозят
Читать полностью