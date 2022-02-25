Торги на бирже Гонконга открылись слабым ростом котировок

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в пятницу открылись едва заметным повышением котировок. Индекс Hang Seng повысился на шесть пунктов (0,03%) - до значения 22 908. Вслед за этим он начал идти вверх.

Предыдущим днем этот индикатор потерял 3,21% на фоне ситуации вокруг Украины.

На 3,85% подорожали ценные бумаги компании "Русал" на фоне сообщений агентства Блумберг о том, что администрация США отказалась от санкций, ударяющих по российскому алюминию, поскольку такие меры могут подорвать мировые поставки этого металла.