Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз продлил на 12 месяцев - до 28 февраля 2023 года - санкции в отношении представителей руководства и бизнеса Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Об этом говорится в опубликованном в пятницу нормативном акте в Официальном журнале ЕС.

В настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Белоруссии, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами, за исключением выполнения ранее заключенных контрактов.

В настоящее время ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет против Белоруссии.