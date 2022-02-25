ТПП РФ предложила отменить для бизнеса оплату НДС с авансов от покупателей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России направила предложения бизнеса в проект основных направлений налоговой политики до 2025 года, в частности, предложив отменить налог на добавленную стоимость (НДС) с авансов, поступивших от покупателей. Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

"В настоящее время НДС необходимо платить с авансов, поступивших от покупателей. Таким образом, его уплата происходит еще до момента возникновения самого объекта налогообложения. Но это противоречит экономической сущности НДС - согласно ст. 146 НК РФ ("Объект налогообложения" - прим. ТАСС), объектом налогообложения по НДС признается реализация товаров, работ и услуг. Поэтому в ТПП РФ предлагают оплату НДС с авансов отменить. Такое решение поможет бизнесу эффективнее использовать оборотные средства и значительно упростит администрирование НДС", - сказал он.

Кроме того, по его словам, есть необходимость синхронизировать уже действующие документы. Например, с января 2022 года "возникла правовая неопределенность в отношении обложения налогом на имущество капитализируемых ремонтов". В соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", они должны учитываться в бухгалтерском учете как отдельные инвентарные объекты в составе объектов основных средств. При этом "нет ясности, подлежат они обложением налогом на имущество или нет", отметил Катырин.

В данном случае ТПП РФ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и "прямо указать, что ремонты, капитализированные для целей бухгалтерского учета, не являются объектами обложения налогом на имущество". Это предложение, как указал глава палаты, направлено на снижение рисков споров налогоплательщиков и налоговых органов. Оно "никак не скажется на доходах консолидированного бюджета РФ, так как расходы на данные ремонты и раньше не включались в стоимость объектов основных средств и не подлежали обложению налогом на имущество".

Другие предложения

В ТПП РФ обратили внимание и на особенности работы с основными средствами. По положению по бухгалтерскому учету 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", организации обязаны проводить списание стоимости объектов основных средств в случае прекращения их использования для деятельности организации вне зависимости от факта их фактической ликвидации или переводить их в состав долгосрочных активов к продаже. "А как такие объекты должны отражаться для целей налогового учета? - задает вопрос Катырин. - По факту организация их не использует. Значит, они перестают трактоваться основными средствами для целей налога на прибыль. В дальнейшем такие объекты могут быть или ликвидированы, или проданы. В то же время существует неопределенность, каким образом начислять и вычитать амортизацию и возможный убыток от продажи таких объектов для целей налогообложения".

В связи с тем, что на данный момент в Налоговом кодексе РФ эти вопросы никак не урегулированы, какую бы позицию ни занял налогоплательщик, "существует высокий риск того, что налоговые органы при проведении проверок могут оспорить его подход и доначислить налог на прибыль и штрафные санкции", отметил глава российского бизнес-объединения. "Поэтому мы предлагаем закрепить в Налоговом кодексе РФ подход, аналогичный тому, который уже зафиксирован в бухгалтерском учете. То есть на данные объекты не должна начисляться амортизация, прибыль или убыток от реализации должны признаваться единовременно", - пояснил он.

В случае если указанные предложения будут приняты, снижение расходов в виде недоначисленной амортизации "однозначно приведет к росту суммы налога на прибыль, уплачиваемой в бюджеты РФ", прогнозирует собеседник агентства. "Такой положительный эффект поможет компенсировать более ранний вычет расходов в виде возможного убытка от реализации объектов. При этом, если объекты будут продаваться с прибылью, выпадение доходов бюджетов вообще не произойдет", - заключил Катырин.