Нацбанк Украины запретил осуществлять операции в рублях РФ и Белоруссии

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины ввел запрет на осуществление операций в российских и белорусских рублях, а также расчеты с контрагентами в России и Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте регулятора.

"Запрещено уполномоченным учреждениям совершать любые валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей", - говорится в сообщении Нацбанка Украины. Также запрещены валютные операции, "участником которых является юридическое или физическое лицо, находящееся в Российской Федерации или в Республике Беларусь, для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, находящимися в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.