Угольщики Кузбасса направили свыше 1 млрд рублей на расселение промзон в 2021 году

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Угольные предприятия Кузбасса в 2021 году втрое увеличили финансирование на переселение из промзон граждан, чье жилье не подпадало под федеральные программы. На эти цели было направлено свыше 1 млрд рублей, сообщил в пятницу в ответ на запрос ТАСС министр угольной промышленности региона Олег Токарев.

"Угольными компаниями в 2021 году активно осуществлялось переселение жителей из домов, находящихся в зоне производственной деятельности угольных разрезов, подработанной территории действующих шахт, из одиночно стоящих домов, не вошедших в федеральную программу переселения. Так, за счет средств угольщиков 539 семей получили новое жилье. Общая сумма инвестирования составила 1 095,5 млн рублей. В 2020 году угольными компаниями было переселено 287 семей на 384 млн рублей", - написал Токарев.

Уточняется, что частные инвестиции в переселение граждан направили "СУЭК-Кузбасс", "ПМХ-Уголь", Распадская угольная компания, угольные компании "Стройсервис", "Кузбассразрезуголь" и шахта "Сибирская".

В Кузбассе уже более 20 лет действует федеральная программа переселения граждан с подработанных территорий угольных шахт - это места над подземными выработками, где может происходить оседание и смещение грунтов. За время реализации программы новое жилье получили около 20,4 тыс. семей, в том числе свыше 1,3 тыс. семей стали новоселами в 2021 году, на эти цели направлено почти 3 млрд рублей из бюджета. Жителям территорий вблизи угольных предприятий, в том числе ведущих открытую угледобычу, новое жилье предоставляется за счет угольщиков.

По данным министерства угольной промышленности Кузбасса, на территории региона сейчас работают 39 угольных шахт, 57 разрезов и еще 56 углеобогатительных фабрик. Кемеровская область обеспечивает больше половины российской угледобычи.