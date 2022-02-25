Премьер Казахстана призвал увеличить объем взаимной торговли стран ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Государствам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо увеличить объем взаимной торговли, сократив количество существующих барьеров. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Итоги прошедшего года в сравнении с допандемийным 2019 годом свидетельствуют об опережающей динамике роста взаимной торговли государств - членов ЕАЭС по сравнению с торговлей с третьими странами. Так, взаимная торговля выросла на 18%, объем внешней торговли - на 15%. Однако доля взаимной торговли составляет менее 15% от общей торговли товарами наших государств. Однозначно, данный показатель является недостаточным для обеспечения стабильности внутреннего рынка", - сказал Смаилов.

По его словам, объем взаимной торговли других аналогичных интеграционных объединений составляет более 40%. "Для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды. Вынужден отметить, что из года в год не находит своего решения значительная часть вопросов, связанная с ограничениями доступа на рынок партнеров", - пояснил премьер-министр Казахстана.

Рост ВВП

Смаилов заявил, что рост ВВП ЕАЭС в 2022 году может превысить 3%. "Экономики государств - членов ЕАЭС достаточно активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемийный уровень. По итогам 2021 года рост ВВП союза составил 4,5%. Вместе с тем, эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в 2022 году. Ожидается, что прирост ВВП союза в текущем году составит 3,1%", - сказал он.

По его словам, в 2022 году геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для стран объединения. "Но, как показывает практика, мы научились оперативно и слажено реагировать на новую экономическую реальность", - отметил глава правительства.

Смаилов также призвал коллег продолжить системную и последовательную работу для достижения главных целей и принципов, закрепленных в праве ЕАЭС, направленных на обеспечение экономического развития, модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан государств объединения.

Экспорт на рынки третьих стран

Смаилов считает, что государствам ЕАЭС надо увеличивать экспорт на рынки третьих стран. "Приоритетной задачей является наращивание экспорта и принятие мер по его стимулированию. Эффективной мерой содействия продвижению экспорта государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран является равный доступ к транспортной инфраструктуре, в том числе морским портам. Необходимость его обеспечения лежит в основе функционирования Евразийского экономического союза", - сказал Смаилов.

По его словам, работа по практической реализации данного принципа, начатая пять лет назад, на сегодня остается незавершенной. "Необходимо обеспечить скорейшее исполнение положений договора и заключение соответствующих соглашений, гарантирующих недискриминационный доступ к портовым услугам. Также для развития экспорта наших стран важно решить вопрос свободы транзита товаров. Предлагаемые условия транзита зачастую становятся непреодолимым препятствием для экспорта, что крайне негативно отражается на отраслях экономики государств, не имеющих прямого выхода к морю", - пояснил премьер-министр Казахстана.