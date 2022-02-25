{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Михаила Глазкова назначили замгендиректора РЖД

Он назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Михаил Глазков назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением. Рашид Сайбаталов покинул этот пост, сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"Михаил Глазков, возглавлявший Московскую железную дорогу, назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением. Рашид Сайбаталов освобожден от данной должности в связи с переходом на другую работу", - сказали в компании.

Теги
Россия
Премьер Казахстана призвал увеличить объем взаимной торговли стран ЕАЭС
Алихан Смаилов считает, что для увеличения взаимной торговли обязательным условием является создание безбарьерной среды
Читать полностью