Михаила Глазкова назначили замгендиректора РЖД

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Михаил Глазков назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением. Рашид Сайбаталов покинул этот пост, сообщили в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД).

"Михаил Глазков, возглавлявший Московскую железную дорогу, назначен заместителем генерального директора РЖД - начальником Центральной дирекции управления движением. Рашид Сайбаталов освобожден от данной должности в связи с переходом на другую работу", - сказали в компании.