Челябинская область и Согдийская область Таджикистана договорились о сотрудничестве

ДУШАНБЕ, 25 февраля. /ТАСС/. Согдийская область Таджикистана и Челябинская область РФ подписали в пятницу соглашение о сотрудничестве в рамках Седьмого межпарламентского форума "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества", который проходит в Душанбе. Церемония подписания состоялась после открытия работы форума, сообщает корреспондент ТАСС.

"Стороны способствуют расширению торгово-экономического, научно-технического, социального, культурного и гуманитарного сотрудничества между Челябинской областью (Российская Федерация) и Согдийской областью (Республика Таджикистан)", - говорится в соглашении, которое подписали председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода и глава правительства Челябинской области России Алексей Текслер.

Документом предусматривается содействие бизнес-сообществам регионов во взаимовыгодных поставках продуктов питания, развитии производственно-хозяйственной кооперации, малого предпринимательства, привлечении инвестиций для реализации совместных проектов. Регионы намерены также развивать сотрудничество в сфере здравоохранения, включая обмен специалистами.

Седьмой таджикско-российский межпарламентский форум проходит в Душанбе с участием российской делегации во главе с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, которая прибыла с визитом в Душанбе 24 февраля. В состав делегации вошли сенаторы, губернаторы, представители российского бизнеса.

В ходе визита в четверг состоялась встреча Матвиенко с председателем верхней палаты парламента Таджикистана Рустамом Эмомали, запланирована встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается также, что делегация Совета Федерации посетит стройплощадку в Душанбе, где возводится одна из пяти российских школ, строящихся в Таджикистане, и президентский лицей.