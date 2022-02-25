{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу вырос на 9,87%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов в пятницу вырос на 9,87%, индекс РТС - на 8,86% - данные торгов.

Молния
Пашинян заявил о важности принятия решений для минимализации воздействий санкций на ЕАЭС
Читать полностью