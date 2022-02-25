Токаев и Мишустин рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в пятницу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным встречу, на которой были рассмотрены совместные меры по предотвращению снижения товарооборота в свете эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи собеседники обсудили перспективы развития казахстанско-российского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе по линии Евразийского экономического союза. Президент Казахстана и премьер-министр России также рассмотрели совместные меры по недопущению снижения товарооборота между двумя государствами на фоне эскалации ситуации на Украине и вводимых международных санкций в отношении России", - говорится в сообщении.

Мишустин прибыл в четверг в казахстанскую столицу, где состоялось заседание Евразийского межправительственного совета.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.