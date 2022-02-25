ЦБ предоставит банкам 3 трлн рублей на трехдневном аукционе РЕПО "тонкой настройки"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Банк России предоставит банкам 3 трлн рублей на трехдневном аукционе РЕПО "тонкой настройки". Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.

Вторая часть исполнения сделки состоится 28 февраля. Минимальная возможная процентная ставка в заявке - 9,5% годовых.

Ранее регулятор сообщал, что проведет 25 февраля 2022 года аукцион в объеме 2 трлн рублей. Также для стабилизации на финансовом рынке приняли решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и снизить рейтинговые требования для ряда ценных бумаг.

В четверг торги на Мосбирже приостанавливались из-за того, что рубль и российский рынок акций снизились до установленных биржей границ. Доллар и евро торговались на рынке Forex на исторических максимумах.