Аэропорт Ставрополя возобновил работу в штатном режиме

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт города Ставрополя вернулся к штатному режиму работы. По решению авиакомпаний могут вноситься изменения в расписание, сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Аэропорт возобновил работу, работает в штатном режиме. Но возможны изменения в расписании и отмены некоторых рейсов по решению авиакомпаний", - сказал он.

В четверг Росавиация сообщала о временной приостановке работы 12 аэропортов в южных городах России, в список вошел и аэропорт Ставрополя. В результате авиакомпании отменили восемь рейсов в город из аэропортов Москвы и шесть рейсов направлением из Ставрополя в столичные аэропорты.

"Аэрофлот", "Победа" подтвердили, что возобновляют деятельность в воздушной гавани краевого центра. Ситуация в крае спокойная: все на местах, все организации, системы штатно работают", - сообщил в пятницу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, отметив, что аэропорт Минеральных Вод в регионе также работает в штатном режиме.

В четверг вечером оперативный штаб Минтранса России уточнил список этих аэропортов. Уточнялось, что аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод на Ставрополье могут быть использованы в качестве альтернативных маршрутов для перевозки пассажиров, которые планировали прибыть в Ростов-на-Дону или Элисту.