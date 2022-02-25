Готовность второго блока БелАЭС составляет 96%

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Готовность второго блока Белорусской АЭС составляет 96%, первый блок с момента включения в объединенную энергосистему выработал 7,6 млрд кВт⋅ч. Об этом сообщил в пятницу на брифинге министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Готовность второго блока - 96%, в декабре 2021 года в рамках программы физического пуска блока в активную зону реактора загружено свежее ядерное топливо, - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго. - В ближайшее время реакторная установка блока будет выведена на минимально контролируемый уровень мощности - 1% от номинальной. Таким образом, будет положено начало жизненного цикла реактора". По словам министра, далее запланирован энергетический пуск блока с включением в энергосистему страны. По планам, в 2022 году блок будет введен в промышленную эксплуатацию.

Каранкевич также сообщил, что первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года выработал 7,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что позволило заместить около 2 млрд куб. м природного газа, а это сопоставимо с годовым его потреблением населением страны.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). Энергетический запуск первого блока БелАЭС с включением в объединенную энергосистему страны, состоялся в ноябре 2020 года, а ввод в промышленную эксплуатацию - в июне прошлого года. 22 декабря 2021 года стартовала загрузка ядерного топлива в реактор второго блока БелАЭС, с которой начался физический пуск. Ранее сообщалось о возможности его энергетического пуска в конце февраля. Ввод второго энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется к лету 2022 года.