Новосибирская область ожидает турпоток в этом году на уровне доковидного 2019 года

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область ожидает принять в 2022 году более 1,1 млн туристов, что сопоставимо с рекордными показателями доковидного 2019 года, сообщил ТАСС в пятницу министр экономического развития региона Лев Решетников.

"По предварительным оценкам, количество туристов в Новосибирской области в 2022 году составит примерно 1,1 млн человек", - сказал Решетников.

Как сообщил Решетников в пятницу в пресс-центре ТАСС, данные показатели сопоставимы с рекордным 2019 годом, когда область посетили около 1,115 млн человек, и почти в 1,5 раза выше показателей 2020 года (около 800 тыс. человек). Он также сообщил, что, по последним данным, за 2021 год - с января по сентябрь - турпоток составил чуть более 730 тыс. человек, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2020-го. Число туристов в целом за 2021 год к итоговым подсчетам ожидается на уровне около 1 млн.

Рост в этом году запланирован за счет спортивных и культурных мероприятий в регионе. Глава областного Минэкономразвития уточнил, что в 2022 году Новосибирская область планирует принять у себя гостей молодежного чемпионата мира по хоккею (он пройдет с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года), а также чемпионата мира по волейболу (с 26 августа по 11 сентября). Кроме того, Новосибирск в 2022 году получил титул Новогодней столицы РФ. Речи об отмене и бойкотировании данных мероприятий в связи с ситуацией на Украине пока не идет.

Также рост будет достигнут за счет первых мероприятий по государственной программе развития туризма региона до 2030 года, которая предусматривает исследование, систематизацию развития, грантовую и информационную поддержку отрасли.

Новосибирская область планирует направить на программу по развитию туризма до 2030 года около 1 млрд рублей. В рамках программы планируется изучить потребности людей, посещающих регион, с помощью проведения исследований, а также сформировать в регионе систему туристических кластеров. Как сообщал ТАСС ранее, к 2025 году Новосибирская область планирует увеличить внутренний туристический поток до 1,5 млн человек. В регионе, где находится один из крупнейших в Сибири Васюганский заповедник, 25 природных заказников и 54 памятника природы, ставку делают на развитие экологического, медицинского и сельского туризма.