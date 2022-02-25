"Норникель" в марте представит проект по расширению мощностей на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. "Норильский никель" представит на Красноярском экономическом форуме проект "Южный кластер", направленный на расширение производственной базы компании на севере региона. Об этом в пятницу говорится в сообщении "Корпорации развития Енисейской Сибири".

"Компания "Норникель" презентует проект "Южный кластер", который предполагает расширение мощности шахты "Заполярная", а также включает модернизацию Норильской обогатительной фабрики. Кроме того, проект <...> направлен на решение стратегических задач, в частности, на развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн", - говорится в сообщении.

В "Южный кластер" входит северная часть месторождения Норильск-1, рудник "Заполярный", карьер "Медвежий ручей" и Норильская обогатительная фабрика. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проект до 2027 года составит 70 млрд рублей. Его включили в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Предполагается, что в результате реализации проекта по развитию "Южного кластера" суммарные добывающие мощности северной части месторождения Норильск-1 достигнут 9 млн тонн.

Об угольном кластере

Также на КЭФ презентовали проект "Северной звезды" (входит в холдинг AEON) по освоению Сырадасайского месторождения угля и создания угольного кластера на Таймыре. Будущий кластер включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики, морского порта "Енисей", автодороги, вахтового поселка, электростанции, аэродрома и ветропарка. Объем инвестиций до 2025 года составит более 45 млрд рублей.

Также на форуме презентуют проект создания машиностроительного комплекса в рамках особой экономической зоны "Красноярская технологическая долина", строительства биотехнологического комплекса в Богучанском районе, реновации территории бывшей Красноярской судостроительной верфи, возведения делового центра "Красноярск-Сити". Все эти проекты включены в КИП "Енисейская Сибирь"

Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, инициировали в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент России Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.

О форуме

Красноярский экономический форум-2022 пройдет со 2 по 4 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.