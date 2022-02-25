Крупнейший мировой производитель лифтов купил у Росатома "зеленые" сертификаты

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Крупнейший мировой производитель лифтового оборудования и эскалаторов KONE приобрел у Росатома "зеленые" сертификаты, покрывающие на 100% потребности его российских офисов в электроэнергии. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба АО "Новавинд" (ветроэнергетический дивизион Росатома).

"Российское представительство производителя лифтового оборудования и эскалаторов "KONE Россия" приобрело у АО "Атомэнергопромсбыт" (входит в контур АО "Новавинд") "зеленые" сертификаты международного стандарта I-REC на 500 МВт·ч, подтверждающие происхождение энергии из возобновляемых источников", - говорится в сообщении. Благодаря этому соглашению в 2021 году потребности в электроэнергии от возобновляемых источников энергии всех офисов "KONE Россия" были покрыты на 100% энергией ветра.

"Использование такого инструмента, как "зеленые" сертификаты I-Rec, поможет нам в достижении целей устойчивого развития, которые направлены на улучшение благосостояния и защиту окружающей среды, и подтвердить выполнение взятых на себя обязательств в данном направлении", - подчеркнул генеральный директор "KONE Россия" Кеннет Линдгрен.

Международный стандарт I-REC - некоммерческий инструмент, обеспечивающий надежную систему отслеживания происхождения электричества по всему миру. "Зеленый" сертификат I-REC подтверждает, что используемая его владельцем электроэнергия произведена за счет возобновляемых источников энергии - солнца, ветра, воды. Срок его действия не превышает одного года. Активное использование сертификатов I-REC в России началось в 2020 году, их выпускают все крупнейшие производители возобновляемой энергии.

KONE - финская компания, специализирующаяся на производстве лифтов, кранов, эскалаторов, траволаторов и пассажирских подъемников. Компания работает более чем в ста странах и является первой и единственной компанией среди западных поставщиков подъемно-транспортного оборудования, работающей в России и странах СНГ более 70 лет.