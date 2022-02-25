Фитнес-бизнес РФ на фоне санкций попросил ввести кешбэк при покупке абонементов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предложила поддержать бизнес в условиях возможных санкций запуском государственных программ, в том числе ввести кешбэк при покупке абонементов и включить оплату за фитнес-услуги в затраты компаний. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Удорожание заемных денег - вероятный сценарий в сегодняшней ситуации. В результате кредиты станут менее доступны для бизнеса, а поддержать рентабельность станет сложнее", - отметила глава АОФИ Ольга Киселева, слова которой привела пресс-служба.

Выход из сложившейся ситуации многие игроки рынка видят "в участии в различных госпрограммах". Например, в Астрахани фитнес-центры участвуют в совместном проекте Роструда, региональных властей и Минсоцполитики по трудоустройству беженцев из ДНР. В рамках проекта компании, которые создают рабочие места для беженцев, получат бюджетные гранты.

Представитель АОФИ в Тюменской области Алексей Карандаев считает, что "необходимо вернуться к ранее озвученной инициативе по включению оплаты за фитнес-услуги сотрудников в затраты компаний, а также инициировать запуск госпрограммы кешбэка при покупке абонементов в фитнес-клубы по аналогии с туристическим". Индустрии фитнеса это позволит решить задачу по увеличению доли населения, которая регулярно занимается физической культурой и спортом, считает он.

Еще одно предложение - включить восстановительную физкультуру, в том числе для людей, которые перенесли COVID-19, в программу обязательного медицинского страхования (ОМС).

"Мы отчетливо понимаем, что последние события отразятся на всей фитнес-индустрии. На сегодня самый сильный эффект наблюдается в регионах, которые географически близки к границе [с Украиной], а также в Крыму, где среди посетителей много военных. Исходя из ситуации, прогнозируем падение продаж на 20-30% в горизонте одного-трех месяцев, поскольку в условиях нестабильности россияне более склонны не тратить, а экономить средства", - отметила Киселева.

Санкции на высокотехнологичные тренажеры

Кроме того, ассоциация прогнозирует, что высокотехнологичные тренажеры могут быть недоступны в РФ из-за западных санкций.

"Мы ожидаем рост стоимости нового оборудования и расходных материалов импортного производства из-за снижения курса рубля по отношению к основным валютам. Кроме того, высокотехнологичные тренажеры могут быть недоступны из-за западных санкций. В результате клубы будут переходить на российские аналоги", - сказали в пресс-службе.

По словам Киселевой, российское оборудование не закрывает потребности рынка ни по объему производства, ни по функциональному назначению. Чтобы решить эту проблему, необходимо "включить режим наибольшего благоприятствования для производителей и поставщиков спортоборудования", отметила она.