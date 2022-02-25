Эксперт: производство целлюлозы в России не обеспечено экологической нормативной базой

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Законодательное регулирование природоохранной деятельности в сфере промышленной экологии и, в частности, целлюлозно-бумажного производства в России отстает от развития производственных процессов, такое мнение высказала ТАСС главный эколог Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК, Новодвинск Архангельской области) Евгения Москалюк. Эксперт отметила, что производство необходимо обеспечить экологически эффективной нормативной базой, а специалистов - избавить от лишней отчетности.

"Что касается сферы промышленной экологии, то на настоящий момент крайне остро стоят вопросы в части нормативного регулирования природоохранной деятельности. Как в части количества, так и качества. Считаю, что на данный момент практически утрачена крайне важная ценность экологического нормирования, когда государственные правила нормирования помогали экологам предприятий проводить оценку изменения негативного воздействия на окружающую среду с точки зрения производственных задач и формировать на основе соответствующего анализа предложения по экологическому совершенствованию производства, - сказала Москалюк. - Действительно, получают свое развитие нужные направления в части ликвидации объектов, предотвращения аварий, других предупредительных мер, но ежедневные текущие процессы производства не обеспечены надлежащей эффективной нормативной базой".

По словам собеседницы агентства, в данный момент на крупных предприятиях значительное количество разрешительной, отчетной, текущей документации в области охраны окружающей среды, и ее заполнение в большинстве случаев является процессом, "параллельным" производству, который не ведет к реализации цели как государства, так и бизнеса: обеспечению реального сокращения нагрузки на окружающую среду. Рядовой эколог на производстве большую часть времени занимается отчетами, в которых должен учитывать все постоянно меняющиеся требования.

Крупные интегрированные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности как объекты первой категории опасности для экологии получают комплексное экологическое разрешение (КЭР). Оно выдается федеральными органами власти. По мнению Москалюк, этот документ должен способствовать организации эффективной природоохранной деятельности производства и одновременно являться подтверждением ведения деятельности с использованием принципов наилучших доступных технологий. Таким образом, требования в составе КЭР должны комплексно нормировать ключевые показатели воздействия на окружающую среду и быть основой для эффективного, доступного производственного экологического контроля и государственного надзора. При этом отчетная документация должна коррелироваться с условиями исключительно КЭР. "Пока наблюдается тренд, в большей степени, на обеспеченность надзорной функции государства на фоне дисгармонизации потребностей промышленности в создании эффективного экологического менеджмента и соответствующих нормативных требований", - отметила главный эколог АЦБК.

В данный момент в России поставлена важная задача: обеспечение внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) как гаранта эколого-промышленной эффективности. Сейчас АЦБК разрабатывает свою первую политику в области ESG (англ. environmental, social, governance - окружающая среда, социальная сфера, корпоративное управление - усилия компании по каждому из этих направлений ради устойчивого развития) и устойчивого развития. "Мы видим в КЭР ряд инструментов ESG. Это разрешительная документация, регулирующая объем допустимого воздействия на окружающую среду на единицу выпускаемой продукции в разрезе применяемых технологий. В сочетании с экологическим аудитом это еще и инструмент управления рисками", - обавила Москалюк. По ее словам, это инструмент модернизации предприятия посредством программы повышения экологической эффективности и, соответственно, улучшения условий на территории присутствия, условий труда, развитие мотивационных инструментов и т. д.

Снижение выбросов

На предприятии полагают, что КЭР станет работающим инструментом привлечения субсидий и льготного финансирования на реализацию программы повышения экологической эффективности. Затраты на ее финансирование у АЦБК составляют 18,2 млрд рублей. Реализация всех мероприятий приведет к экологической трансформации комбината к 2030 году. Предприятие планирует сократить удельный сброс загрязняющих веществ в Северную Двину на 45-55% по сравнению с исходным 1990 годом. А всего программа включает более двадцати природоохранных мероприятий.

Архангельский ЦБК принял стратегию низкоуглеродного развития. До 31 декабря 2030 года компания добровольно обязуется сократить абсолютные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с базовым 1990 годом. При этом ожидаемое производство целлюлозы составит свыше 1,6 млн тонн в год. Сейчас - около 900 тыс. тонн.

В 2021 году ООН отнесла экологическую программу АЦБК к числу передовых практик по достижению целей устойчивого развития. Международная организация выделила несколько шагов комбината, с помощью которых удалось снизить выбросы парниковых газов. Это ввод в эксплуатацию нового многотопливного котла высокого давления, в котором в качестве топлива используются отходы биомассы, оборудования для обезвоживания смеси осадка сточных вод и избыточного активного ила, нового завода по производству полуцеллюлозы с внедрением современных технологий и установкой эффективного газоочистного оборудования.

Специфика целлюлозно-бумажного производства - выделение дурнопахнущих газов, которые доставляют беспокойство жителям близко расположенных населенных пунктов. Источниками неприятных запахов являются не только основные технологические процессы, но и сооружения очистки сточных вод. "Архангельскому ЦБК более 80 лет, предприятие проектировалось, можно сказать, без каких-либо решений по сбору и очистке выбросов серосодержащих соединений, - пояснила главный эколог. - Масштабность и особенности производства не позволяют решить одномоментно проблематику запаха".

В настоящее время "пахнуть" стало меньше после запуска новой выпарной станции на производстве картона. Она обезвреживает выбросы, производит очистку грязных конденсатов. На подобной станции другого структурного подразделения - производства целлюлозы - также намечена реализация проекта в целях снижения уровня неприятного запаха.

Газификация производства

Один из основных природоохранных проектов АЦБК - газификация комбината. Главная цель - достигнуть снижения выбросов парниковых газов и степени негативного воздействия на окружающую среду в результате замены каменного угля и мазута, которые используются сейчас, на природный газ. Будут модернизированы все производственные подразделения. Этот проект планируется завершить в 2025 году.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.