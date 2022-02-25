В Мурманск прибыло судно с мойвой

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Судно с мойвой вернулось в порт Мурманска с более чем 2,3 тыс. тонн рыбы на борту. Это первая партия мойвы из Северного бассейна, выловленная после трехлетнего моратория на ее добычу, сообщили в пятницу в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

В 2019 году был введен мораторий на промышленный лов мойвы в Северном бассейне из-за малой численности ее популяции. Мойва - кормовой ресурс для многих морских обитателей, в том числе для трески, которая является одним из основных видов для рыболовного промысла.

"В Мурманск прибыло первое судно с мойвой. Ни много ни мало, а три года. Именно столько действовал запрет на вылов "народной" рыбки в Северном бассейне <...>. В рыбный порт Мурманска прибыло первое судно с 2 320 тоннами долгожданной мойвы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рыбного порта Мурманска добавили, что с приходом первого судна началась мойвенная путина. Всего в этом году российские рыбаки получили квоту на вылов мойвы в Баренцевом море в объеме 28 тыс. тонн.

Мойва распространена в Арктике и северных частях Атлантического и Тихого океанов. В России промышленный лов мойвы проводится в Баренцевом море недалеко от Кольского полуострова (Мурманская область) и на Дальнем Востоке.