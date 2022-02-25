Отборочный этап олимпиады по финансовой безопасности начнется в апреле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Отборочный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности стартует в апреле и продлится до конца мая. Об этом ТАСС сообщили в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

Вице-премьер в режиме видео-конференц-связи провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению Международной олимпиады по финансовой безопасности в 2022 году.

"Первая олимпиада позволила повысить уровень общей информационной, финансовой и правовой грамотности нашей молодежи. И учитывая значимость, президент поддержал ее ежегодное проведение. В этом году планируется расширить географию участников. В частности, уже есть заинтересованность со стороны стран БРИКС. Это Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также Армения. Сейчас Росфинмониторингу совместно с МИДом необходимо проработать организационные и методические вопросы, оказать странам-участницам необходимое содействие. Отборочный этап стартует уже в апреле и продлится до конца мая", - отметил Чернышенко.

Проведение олимпиады

Отборочный этап пройдет на площадках организаций - участников Международного сетевого института в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Финальный этап состоится в начале октября на федеральной территории "Сириус".

В рамках проведения Олимпиады также запланировано проведение в школах страны уроков по финансовой безопасности для учеников 8-10 классов.

"Сейчас Российский университет дружбы народов формирует пакет заданий для олимпиады. Если в прошлый раз школьники выполняли упражнения по разным направлениям, то в этом году планируется разработать единый пакет, включающий в себя вопросы междисциплинарного характера. Акцент будет сделан на навыки аналитического и критического мышления молодых людей. В связи с расширением географии участников, все материалы будут также разработаны на английском, португальском и китайском языках", - добавил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, чьи слова приводит аппарат вице-премьера.

В совещании также приняли участие руководитель образовательного фонда "Талант и успех" Елена Шмелева, представители Министерства иностранных дел, Минобрнауки и Минпросвещения, Банка России, администрации Краснодарского края и ведущих вузов и научных организаций страны. Олимпиада впервые была проведена в прошлом году по поручению президента России Владимира Путина. Ее победителями и призерами стали 122 человека: это школьники и студенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.