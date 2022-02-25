Молдавия продолжит закупки электроэнергии у "Интер РАО"

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Молдавия продолжит закупки электроэнергии у принадлежащей "Интер РАО" тепловой электростанции "Молдавская ГРЭС". Об этом сообщил ее генеральный директор Валентин Трубчанин на встрече с лидером непризнанного Приднестровья Вадимом Красносельским, обсуждая завершающийся в марте контракт на поставки электроэнергии в Молдавию.

"Молдавская сторона предлагает продлить текущий контракт на тех же условиях еще на год в связи с введенным в стране режимом чрезвычайного положения. Он связан с поставками природного газа. Совместно с правительством Приднестровья было решено, что мы можем пойти на такой вариант", - проинформировал Трубчанин.

Парламент Молдавии 20 января во второй раз за последние несколько месяцев ввел на 60 дней режим чрезвычайного положения в стране после того, как "Молдовагаз" не мог рассчитаться с "Газпромом" за поставленное топливо. Это происходило из-за несвоевременной корректировки тарифов в стране на дорожающий газ и финансовых трудностей газораспределительной компании. До осени прошлого года в тарифе для конечных потребителей была заложена цена на уровне $148,87 за 1 тыс. куб. м, однако в январе этого года она взлетела до $686,9.

ЗАО "Молдавская ГРЭС", которая в 2005 году вошла в состав "Интер РАО", - одна из крупнейших тепловых станций на юго-востоке бывшего СССР, которая обеспечивала электроэнергией Молдавию, южные области Украины и поставляла ее на Балканы. Установленная мощность электростанции составляет 2 520 МВт. Основными видами топлива являются газ и уголь.

Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются примерно в 1 100 МВт, из которых 800 МВт потребляет правый берег Днестра, а остальное - непризнанное Приднестровье.