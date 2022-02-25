Санкционные российские банки в совместном заявлении сообщили о бесперебойной работе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Сбер", ВТБ, Альфа-Банк, "Открытие" и другие банки РФ сообщили в совместном заявлении о бесперебойной работе и достатке ликвидности для удовлетворения спроса, несмотря на введенные санкции. Об этом сообщается в совместном заявлении кредитных организаций.

"Сбер", ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" обеспечивают бесперебойную работу всего финансового рынка. Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - указано в заявлении.

В заявлении банки заверили, что в условиях санкций координируют свою деятельность и совместно с Центральным банком работают над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы.

"В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях. Конкуренция - залог максимально выгодного предложения для клиента. Все эти годы мы, банковское сообщество, выстраивали конкурентный рынок, предоставляя жителям нашей страны эффективные, надежные и экономически выгодные продукты и сервисы. Мы - сильные соперники, и сегодня мы солидарны друг с другом", - указано в заявлении.

Санкции против банков РФ

В связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик против России были введены санкции со стороны Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии.

Второй пакет санкций ЕС должен быть формально одобрен в пятницу Советом ЕС, после чего будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза и вступит в силу.

Министерство финансов США в четверг заявило, что вводит санкции против российских банков "Открытие", Новикомбанка (опорного банка госкорпорации "Ростех"), Совкомбанка и ряда их дочерних структур. Власти США расширили рестрикции в отношении российского государственного долга, под ограничения попали сделки с долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней. Указанная мера должна ограничить возможности по финансированию военной операции РФ на территории Украины.