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"Газпром" заказал часть мощностей прокачки газа по "Ямалу - Европе"

Мощности забронированы на период с 17:00 мск 25 февраля до 08:00 мск 26 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпром" на аукционе в пятницу, 25 февраля, забронировал часть мощностей прокачки через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на сегодня и утро субботы. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

На аукционе были предложены объемы в 89,1 млн куб. м в сутки, востребованными оказались порядка 16,6% мощностей в период с 17:00 мск 25 февраля до 08:00 мск 26 февраля.

Прямая прокачка газа "Газпрома" в направлении Германии по трубопроводу Ямал - Европа была остановлена 21 декабря прошлого года из-за отсутствия заявок со стороны европейских потребителей. "Газпром" 1 февраля так же бронировал небольшие объемы транспортировки газа по "Ямалу - Европе", но не воспользовался ими.

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