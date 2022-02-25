Reuters: объем производства в еврозоне сократится на 0,3% - 0,4% из-за ситуации на Украине

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Объем производства в еврозоне может сократиться в нынешнем году на 0,3% - 0,4% из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на главного экономиста Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филипа Лейна.

Лейн представил подобную оценку в соответствии "с умеренным сценарием" на заседании Совета управляющих финансового института после начала РФ специальной военной операции на Украине. Он проинформировал также о двух других вариантах развития событий. В соответствии с серьезным сценарием ВВП еврозоны в 2022 году сократится почти на 1%, а согласно "мягкому варианту", который, по мнению экспертов, считается маловероятным, ситуация никак не скажется на экономике еврозоны.

Такие прогнозы главного экономиста носят, по словам информированных источников, "предварительный характер", а уточненные оценки Лейн представит на заседании 10 марта, на котором ЕЦБ проведет всестороннюю оценку экономических перспектив в связи с обострением ситуации вокруг Украины.

Президент России Владимир Путин в четверг объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.