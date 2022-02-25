В "Интер РАО" сообщили, что экспорт электроэнергии в Китай идет по графику

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из России в Китай идет по графику. Об этом ТАСС сообщили в "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России).

"Поставки идут по графику", - отметили там.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что китайские компании приостановили закупки российской нефти, доставляемой по морю из дальневосточных портов РФ, для оценки потенциальных последствий ситуации вокруг Украины.

Позднее официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин сообщил ТАСС, что все отгрузки российской нефти идут по графику, в том числе и поставки в Китай.

Обстановка на Украине

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

21 февраля Путин заявил о признании Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.